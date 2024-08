Golf Ravetto sorprende tutti e passa al comando al giro di boa del Czech Masters Laporta irrompe in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Al calar del sole arriva David. Il transalpino, con il birdie all’ultima buca,alin solitaria aldi boa del D+D REAL. Per il francese, inserito nell’ultima partita a concludere il secondo, un fantasmagorico -9 di giornata, che lo fa balzare in testa con il punteggio totale di -13. Una giornata senza errori quella di, che nella sua carta ha sette birdie e un eagle, arrivato al par 5 della 16. Gioco lungo strepitoso, intorno ai green pochissimi errori e sul putt sempre preciso, per il francese oggi ha funzionato tutto, e si lancia nel weekend con le migliori sensazioni possibili. Una classifica comunque ancora cortissima, con sedici giocatori racchiusi in quattro colpi.