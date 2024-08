Bologna | arrestato in via Mazzini un 55enne già condannato per truffa furto e stalking

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Ieri, una pattuglia della squadra mobile diha tratto in arresto un cittadino italiano di 55 anni, giàdal tribunale di Genova per. L’uomo, domiciliato nel bolognese nell’abitazione di un amico che risiede in zona Massarenti, è stato identificato dagli agenti mentre passeggiava in via. Dopo i controlli che hanno reso possibile accertare la sua identità, i poliziotti hanno portato ilin carcere. Nel complesso, il responsabile di alcuni reati contro il patrimonio, commessi in Liguria e in Puglia, e di atti persecutori, compiuti nel genovese, dovrà scontare un cumulo di pene per 11 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre a una multa di 3100 euro.