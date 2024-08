Perché Kate e Meghan non hanno indossato la tiara di Lady Diana?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 15 agosto 2024) Le consorti dei Principi inglesi, William ed Harry, nonladella madredurante le nozze. Dietro questo espediente vi è una motivazione ben precisa. Durante i loro matrimoni, rispettivamente con i Principi William ed Harry,Middleton eMarkle nonlaappartenuta a. Si tratta del gioiello, Spencer, custodito da sempre ad Althorp da Charles Spencer, IX Conte Spencer nonché fratello della Principessa scomparsa, che nel 2018 la prestò alla figlia diSarah, Celia McCorquodale, per il giorno delle sue nozze. A parte questa eccezione, laè stata esposta in pubblico nel 2022, in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Quando in omaggio ai 70 anni di regno della sovrana Sotheby’s espose in mostra diademi provenienti dalle collezioni reali e aristocratiche più importanti.