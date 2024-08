Dyche fornisce aggiornamenti sugli infortuni nella notizia della squadra contro il Brighton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il capitano dell'Everton Seamus Coleman è tra gli infortunati assenti dell'Everton per la partita inaugurale Premier League 2023/24 in casa il Brighton & Hove Albion, ha affermato l'allenatore Sean Dyche. Anche il difensore Jarrad Branthwaite e il centrocampista James Garner non saranno in campo quando i Toffees inizieranno la loro stagione sabato (15:00 BST). "Speravamo che qualcuno tornasse, ma non è successo", ha detto Dyche, parlando prima dell'inizio della sua seconda campagna completa da allenatore. "È un peccato, ma i livelli di prestazione e forma fisica del resto della squadra sono stati buoni. Michael Keane si è allenato questa settimana e si è allenato bene oggi, quindi finché non ci saranno reazioni, pensiamo che sarà in forma".