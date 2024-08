Ciclismo Toniolli grave dopo caduta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 agosto 2024) 19.05 Aliceè ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Ca' Foncello" di Treviso. A quanto si apprende dalla direzione sanitaria del nosocomio, dice l'Ansa,la 19enne ciclista,rimastamente ferita ieriunadurante il Circuito dell'Assunta a Cerneda di Vittorio Veneto, ha riportato un politrauma al capo e alcune fratture al costato e a una gamba. La giovane azzurra,oro nella staffetta mista juniores agli ultimi Europei in Olanda, non sarebbe in pericolo di vita ma la sua prognosi resta riservata.