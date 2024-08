Castelfidardo ecco Costanzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) I binacoveri inseriscono un altro giovane in prima squadra. La dirigenza chiude per il centrocampista classe 2006 Alessandro. Giocatore di prospettiva,ha vestito la casacca del Perugia con cui ha militato negli Allievi Nazionali e nella Juniores, per poi passare nel Gubbio dove ha giocato con la Juniores. "E’ un onore essere qui – afferma-. Non vedo l’ora di dare tutto quello che ho per questa società, per questa squadra, per il mister, che mi dà insegnamenti e mi sprona a tirare fuori il meglio ogni giorno e per i compagni che fin da subito mi hanno accolto e mi stanno aiutando a crescere. So che affronteremo un campionato tosto ma proprio questo mi dà la carica a dare il meglio per raggiungere i nostri obiettivi. Con forza, sacrificio e determinazione". Il mercato non dovrebbe essere chiuso: si cerca un attaccante over.