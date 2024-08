Ugo Pino Mana e il figlio Lesto la notte di San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ugo: “Sai,, questa sera si vedono le stelle cadenti. Andiamo a prendere un drink in terrazza!”: “Certo! Anche perché quel passato di bachi da seta che ci ha preparatoera un po’ stoppaccioso, non trovi?” (entra in scena): “Babbi, oggi il mister Cowboys mi ha fatto giocare a piedi invertiti! Ma io, con i miei piedi duttili, riesco a fare cross alla rabona patterellesca!”: “, vai a letto che è tardi. Domani devi partire per i campi solari sulla Luna!”: “Lo sai, Ugo, che la Luna si è allontanata dalla Terra di circa 45 metri dal 2000? Siamo nel 3569, quindi in media si è spostata di 3 cm ogni anno!” (Improvvisamente suonano alla porta del terzo piano sospeso. Ugo si affaccia alla balaustra della terrazza e vede Ruth, la cugina di.)e Ruth sono briciautonome di quarta generazione.