Truffa bonus vacanza per soggiorni fantasma nella riviera romagnola | sequestrato un milione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Rimini, 14 agosto 2024 – Scoperta dalla Guardia di Finanza unasuipersulla. L’operazione "Tax credit vacanze" delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di undi euro e a dieci indagati perai danni dello stato. In azione i finanzieri del Comando provinciale di Rimini che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla procura di Rimini effettuando, con l'impiego di oltre 50 militari, 15 perquisizioni in tutta la provincia nei confronti di 7 persone. Il sequestro ha riguardato, inoltre, società che gestiscono sette note strutture alberghiere della. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sottoposti a sequestro ingenti somme di denaro in contanti, orologi di lusso e gioielli.