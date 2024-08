Parigi 2024 | maratoneta britannica completa la gara nonostante una frattura al femore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Alle Olimpiadi di, laRose Harvey hato i 42,195 km del percorso in meno di tre oresi fosse rotta una gamba durante la. La diretta interessata ha dichiarato alla BBC di essersi rifiutata di arrendersi dopo essersi allenata duramente per arrivare ai Giochi in forma smagliante: è infatti riuscita ad arrivare comunque al traguardo con il tempo di 2:51.03, in 78esima posizione, quasi mezz’ora in più della vincitrice Sifan Hassan (nuovo record olimpico in 2:22.55). L’atletaha affermato che già pochi km dopo il via dellaaveva iniziato a sentire irrigidirsi il suo fianco, che già settimane prima le aveva causato dolori. Durante il percorso Harvey ha superato i suoi limiti, e ciò le ha provocato unada stress al: “È stato davvero duro.