Lotta al tumore al seno nuove strategie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un medico donna a servizio delle donne malate. La dottoressa Carmine Fantò (nella foto) è la nuova Capo sezione della Radiologialogica di Humanitas Mater Domini e specialista dei Centri medici Humanitas medical care. "Il mio obiettivo è quello di creare percorsi di diagnosi per immagini altamente personalizzati, tenendo conto delle specificità individuali di ogni singola paziente, come l’allattamento, la presenza di protesi, la storia familiare e la densità mammografica – afferma –. Non si tratta solo di eseguire degli esami, ma di integrare la diagnostica per immagini nella realtà personale di ogni paziente, includendo donne asintomatiche, sintomatiche, con familiarità, con mutazioni genetiche e già operate, per seguire con attenzione i loro controlli periodici", conclude la dottoressa.