Accampamento di nomadi protestano i residenti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La situazione è identica da anni, con picchi in alcuni periodi, come quello estivo. E sui social, ma non solo, i castellani si mostrano esasperati. Gli accampamenti diin città sono ormai uno appuntamento fisso delle estati cittadine. La cronaca di questi primi due torridi mesi d’estate affollati di roulotte e, soprattutto, di immondizia, sono stati fotografati in diversi post su facebook, dove si può risalire anche ai periodi di stazionamento. Un arrivo a giugno, un paio a luglio, uno lunedì 5 per inaugurare agosto. "Il Comune faccia qualcosa, è una situazione insostenibile", si legge sui social filtrando i messaggi riportabili.