Toti lasciato solo desta garantista a giorni alterni L' intervista a Galan

(Di martedì 13 agosto 2024) «In Liguria si vince facile contro compagni e giudici, ma il centrodestra deve credere in. La maggioranza è. A parte qualche nota stampa, l'ex governatore abbandonato da chi doveva difenderlo, senza se e senza ma. La lezione liberale di Berlusconi non è stata compresa. Senza di questa, però, né io, né altre vittime della malagiustizia, l'avremmo mai spuntata sulle toghe rosse». A dirlo Giancarlo, ex presidente della Regione Veneto, noto per aver subito un calvario simile a quello del dimissionario presidente della Liguria e aver trasformato la clava di una certa magistratura, nel collante che, poi, gli ha consentito di spuntarla in quella che veniva considerata la culla di mamma Dc.Quale consiglio si sente di dare a? «Innanzitutto non dovrebbe mollare rispetto a una persecuzione giudiziaria vera e propria. Mai arrendersi.