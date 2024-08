Pagamenti in NERO | Cosa Sono Come Riconoscerli e Cosa Fare

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 agosto 2024) Il termine “pagamento in” si riferisce a una pratica illegale in cui un commerciante, dopo aver fornito un bene o un servizio, non emette lo scontrino fiscale (detto anche Documento Commerciale) o la fattura. Quando un pagamento avviene in questo modo, l’importo richiesto dal commerciante dovrebbe essere ridotto dell’IVA che sarebbe stata dovuta al fisco italiano, se fosse stato emesso un documento fiscale regolare. La Natura Illegale del Pagamento inÈ importante capire che questa pratica è assolutamente illegale. La legge italiana obbliga tutte le aziende e i professionisti a emettere uno scontrino fiscale o una fattura ogni volta che viene venduto un bene o offerto un servizio.