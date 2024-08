L’esercito israeliano in stato di massima allerta in attesa dell’attacco dall’Iran

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Israele avrebbe messo il suo esercito indiper la prima volta, dopo aver osservato i preparativi di Iran e Hezbollah per portare a termine gli attacchi attesi. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che Tel Aviv non sa in realtà se gli attacchi siano effettivamente imminenti e sta procedendo con cautela. Il capo dimaggiore del, Herzi Halevi, lunedì 12 agosto ha affermato che i preparativi offensivi e difensivi sono in corso. Secondo la Casa Bianca, è sempre più probabile che l’Iran attacchi Israele questa settimana, anche prima dei colloqui diplomatici sulla situazione a Gaza, previsti per giovedì 15 agosto. Il Pentagono nel frattempo ha accelerato il dispiegamento dei militari nella regione, inviando anche un sottomarino nucleare e una seconda portaerei.