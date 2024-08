Gudmundsson-Inter possibilità reale? Gli intrecci di mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Albertè in uscita dal Genoa, meno però rispetto ad una settimana fa. La cessione di Mateo Retegui ha rallentato la trattativa per l’islandese che non vede protagonista solo l’. LA CORSA – Siache Fiorentina stanno provando ad acquistare Albert. La Viola è in vantaggio e ha maggiori capacità economiche in questo momento, anche se nelle ultime ore la soluzione nerazzurra sta riprendendo quota. Il Genoa rallenta la trattativa, la cessione di Mateo Retegui impone di guardare alle alternative e ad altre priorità. Luca Marchetti su TMW Radio ha spiegato le ultime: «Al momento non è fattibile, piace all’ma non credo ci sia nulla fra i nerazzurri e il Genoa. Oggi seesce va alla Fiorentina, il problema è che il Genoa non è così convinto di cederlo come una settimana fa prima dell’addio di Retegui.