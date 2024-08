Cani abbandonati estate da bollino rosso | Arrivano soprattutto pitbull ed esemplari anziani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Empoli, 13 agosto 2024 – Sono giorni bollenti, una stagione rovente e non solo per le temperature. È un’altradaquella dell’associazione Arca che gestisce ille municipale di Empoli, dove in questi giorni in concomitanza con le partenze di Ferragosto, le segnalazioni di abbandoni fioccano generose. Non sono più impreviste e imprevedibili. Non diminuiscono i numeri, ma cambiano le modalità. "È un momentaccio. Più brutto di altri – racconta scoraggiata Cinzia Cartacci, volontaria storica, da 39 anni impegnata con Arca –. Siamo tempestati di chiamate, mail, messaggi social. Le scuse più utilizzate? Gente che deve trasferirsi o che ha problemi economici. Se poi vai a sondare la razza, al 70% si tratta didi difficile gestione. L’, con le vacanze di mezzo, è il periodo peggiore".