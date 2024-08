Victor Osimhen furioso in discoteca | si accorge di essere ripreso e strappa il telefono dalle mani di un tifoso IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli occhi dei social sono ovunque e ti possono riprendere quando meno te lo aspetti, soprattutto durante una notte brava. È successo al calciatore del Napoli,, che non è apparso molto contento alla vista di una telecamera che lo pizzicava in una notadel capoluogo campano. E che gli umori tra il calciatore e la società partenopea non fossero sereni, anche a causa della sua richiesta diceduto, erano noti. Ma il suo atteggiamento inquieto ha probabilmente finito per attirare ancora di più l’attenzione su di lui. Nel, infatti, si vede chiaramenteavvicinarsi a passo svelto verso ilche lo stava riprendendo perrgli il. Il calciatore è apparso contrariato, forse perché pizzicato a tarda notte in una, ma il gesto è stato inequivocabile.