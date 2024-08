Tra Ferragni e la moglie di Campara una telefonata durissima Ma ora la prima vacanza di coppia in Perù è in dubbio | le nuove rivelazioni sulla love story tra l’influencer e l’imprenditore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il noto giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha rivelato sui propri canali social i dettagli della presunta relazione tra ChiaraSilvio. Secondo quanto ricostruito dal cronista,ha conosciuto ladidi conoscere lui. Il primo contatto tra le due sarebbe avvenuto a Forte dei Marmi tramite alcuni amici in comune. Giulia Luchi(ex concorrente di Miss Italia) avrebbe teso la mano al, che viveva una fase di difficoltà per il cosiddetto Pandoro-gate e per la separazione dal marito Fedez. Lale avrebbe offerto il proprio aiuto sia “emotivamente” sia sotto il profilo professionale “cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento”. “Le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand”, scrive Parpiglia.