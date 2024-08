The Instigators la recensione | Matt Damon e Casey Affleck nel buddy movie della settimana

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il film: The, 2024. Regia: Doug Liman. Cast:, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones. Genere: Azione, commedia. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Apple TV+, in lingua originale. Trama: Rory e Cobby sono una coppia improbabile: un padre disperato e un ex detenuto reclutati per la stessa rapina. Ma va tutto storto e i due si alleano con un complice singolare, la terapista di Rory. A chi è consigliato? Agli amanti dei, che non pretendono grandi guizzi narrativi se c’è una coppia d’oro in primo piano. Il 2024 potrebbe essere l’anno dei, sia al cinema che in streaming: Bad Boys: Ride or Die, Deadpool & Wolverine e Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F., sono solo alcuni esempi del genere rilasciati nel corso dell’annata.