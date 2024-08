Tango Gameworks è salva!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 12 agosto 2024) KRAFTON, Inc. ha dato oggi il benvenuto ai talentuosi collaboratori di, segnando un momento emozionante nell’espansione globale dell’azienda e il suo primo investimento significativo nel mercato giapponese dei videogiochi. Questa mossa strategica includerà i diritti dell’acclamata IP di, Hi-Fi RUSH. Fondata nel 2010,si è rapidamente affermata come studio di sviluppo leader, famoso per aver creato l’acclamato Hi-Fi RUSH, insieme ai titoli survival horror The Evil Within e The Evil Within 2, e al gioco d’azione e avventura Ghostwire: Tokyo. Lo studio è entrato a far parte di Xbox quando ZeniMax è stata acquisita da Xbox nel 2021. Hi-Fi RUSH, titolo di punta di, è un gioco d’azione e combattimento ritmico che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.