Strutture e volontari un mare di inclusione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gazebo attrezzati con lettini anti-decubito,per accompagnarli in acqua, sedie per rilassarsi in. Non solo ricerca scientifica e assistenza domiciliare, da tre anni l’associazione modenese che ha sede in via Verona ‘Un Respiro nel Futuro asp’ offre agli utenti disabili con malattie rare la possibilità di una vacanza in una struttura attrezzatissima a Ravenna per garantire un periodo di relax e divertimento a loro e soprattutto alle loro famiglie impegnate quotidianamente nell’assisterli. Fondata nel 2011 dopo una dolorosa esperienza personale dal presidente Federico Ferraresi e sua moglie Camilla Cigarini, l’associazione si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie con componenti affetti da gravi disabilità genetico respiratorie ma anche con altre patologie.