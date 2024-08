Masterchef Italia parte la nuova edizione | svelata la data d’inizio e i tre giudici

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ladiha acceso ufficialmente i motori con le prime registrazioni. I protagonisti hanno già superato le selezioni e attualmente si trovano a Rovereto per la prima prova esterna. Naturalmente sono spuntati anche iche valuteranno i piatti degli aspiranti chef. Ancora una volta saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ladi inizio per quanto riguarda la messa in onda è fissata invece per la seconda settimana di dicembre.2024-2025: arriva laE’ partita ladicon le prime registrazioni che si stanno tenendo da due settimane a questa. Dopo tutta la fase delle selezioni, la classe degli aspiranti chef è stata completata e le prove sono ufficialmente cominciate.