L’Italia della ginnastica ritmica festeggia con Farfalle e Raffaeli alle Olimpiadi | il bis di medaglie è un inedito

(Di lunedì 12 agosto 2024)ha conquistato duedi Parigi 2024: il bronzo di Sofianel concorso generale individuale e il bronzo dellenell’all-around per gruppi. Si tratta di una prima volta storica per il Bel Paese, che non era mai riuscito a salire sul podio in entrambe le gare previste ai Giochi. LO SHOW DELLEsi è confermata sul podionella gara per gruppi didopo il bronzo conquistato a Tokyo 2020. Lesono riuscite a meritarsi la medaglia del medesimo metallo anche a Parigi 2024 sotto la guidaDT Emanuela Maccarani, dopo aver superato tante difficoltà negli ultimi tre anni, a cominciare da qualche problema fisico e passando per il noto caso abusi che ha destabilizzato la nostra Nazionale.