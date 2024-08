Roma furto milionario in un appartamento alla Camilluccia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024) Cronaca di– Rubati gioielli, oro e contanti per un valore di un milione di euro in undinord. Articolo: Un colpo da un milione di euro è stato messo a segno questa notte in undi via Courmayeur, nel quartierenord. Ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una coppia di pensionati, forzando una porta finestra al terzo piano dello stabile. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato nell’intero, tranne che nella camera da letto, riuscendo a trovare anche le chiavi della cassaforte. Il bottino, composto da gioielli, oro e contanti, è stato stimato dai proprietari in circa un milione di euro. La coppia non si è accorta di nulla durante il, scoprendo l’accaduto solo al risveglio. Immediatamente, hanno allertato le forze dell’ordine.