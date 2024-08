Pentathlon moderno Elena Micheli quinta alle Olimpiadi 13ma Sotero oro Gulyas davanti a Clouvel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Italia del, dopo aver festeggiato il bronzo di Giorgio Malan nell’individuale maschile, deve rinviare l’appuntamento con la prima medaglia olimpica al femminile: dopo i quarti posti di Claudia Corsini ad Atene 2004 e di Alicea Tokyo 2020,si classificaa Parigi 2024. La stessa, che fu anche settima a Rio 2016, oggi termina tredicesima. L’oro va alla magiara Michelle, che rimonta e batte la padrona di casa transalpina Elodie, che pasticcia al tiro e si deve accontentare dell’argento, mentre il bronzo va alla sudcoreana Seungmin Seong, autrice di una gran prova nel laser run conclusivo.piazza per, apparsa in apnea nella prova finale e superata anche dall’altra magiara Blanka Guzi, quarta in rimonta dretrovie.