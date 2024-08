Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi domenica 11 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Ultimo giorno di gare alledi Parigi. Dopo due settimane di gare, la capitale francese si prepara all’atto conclusivo di questi Giochi Olimpici. E per l’Italia non finisce qui: si parte con la maratona femminile, poi sarà la volta del Pentathlon moderno femminile con Elena Micheli e Alice Sotero. C’è curiosità per il ciclismo su pista femminile con Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Grande attesa per l’evento di giornata: la finale di volley femminile tra Italia e Stati Uniti che potrebbe valere l’oro. Ledi Parigisi concluderanno allo Stade de France con la consueta cerimonia di chiusura. Ecco tutti gliin11: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le