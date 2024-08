Dramma acqua il tema è anche la gestione e la spuria privati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo Ciampi (consigliere regionale M5S Campania): “Risorse idriche, l’resti bene comune. Lo schema di statuto della società Grandi reti idriche campane rilancia ildelladelle risorse e del rapporto con iin una fase difficile per l’approvvigionamento e la tutela dell’. In una situazionetica come la presente in cui migliaia di irpini e campani soffrono per la penuria di risorse idriche, ci troviamo con una nuova fuga in avanti suldelladel bene comune. La delibera della Giunta regionale n. 399 del 25.07.