Assisi giornate di celebrazioni Giro di vite al traffico nella Ztl Aumentano divieti e controlli

(Di domenica 11 agosto 2024) Settimana di Ferragosto:diper ilin onore di Santa Chiara, oggi, e di San Rufino, patrono della città, domani, edelle forze dell’ordine. In questa settimana la zona alimitato (ztl), con divieto di circolazione e sosta ai non autorizzati sarà dalle 10 e 20. In corso Mazzini nei giorni prefestivi divieto di circolazione e sosta dalle 12.30 alle 23, in piazza del Comune divieto di circolazione dalle 12.30 alle 23, per tutti i veicoli, eccetto gli abitati. Oggi poi è la festa di Santa Chiara e alle 11 la concelebrazione solenne in basilica presieduta dal segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. Nel pomeriggio, alle 17.30, i secondi vespri e la santa messa del transito di Santa Chiara saranno celebrati da padre Francesco Piloni.