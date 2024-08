A che ora la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi oggi? Dove vederla in tv programma i portabandiera dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladidi Parigi 2024 andrà in scena domenica 11 agosto, alle ore 21.00. Sarà lo Stade de France a ospitare l’ultimo atto dei Giochi incominciati lo scorso 26 luglio con la futuristicadi Apertura lungo la Senna. I vari Paesi sfileranno come di consuto in maniera meno protocollare rispetto a quando successo sedici giorni fa, verrà spento il braciere, verrà pronunciato il discorso die ci sarà il passaggio di consegne con Los Angeles 2028. Isaranno il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la schermitrice Rossella Fiamingo, tra l’altro coppia anche nella vita. Prenderanno il testimone da Gregorio Paltrinieri e Arianna Errigo, che ebbero in mano il vessillo in occasione dell’apertura sui battelli. Si preannuncia una serata sicuramente molto appassionante, avvincente e vibrante.