Un’estate da ricordare | Bambini e ragazzi malati hanno diritto a divertirsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Si chiama Emanuela Ronzone e abita a Segrate una delle 5 “dee“ di “Dynamo camp“, il primo campo di terapia ricreativa in Italia. Si tratta di un progetto attraverso il quale vengono ospitati gratuitamente, per un periodo di vacanza a Limestre, in Toscana,dai 6 ai 17 anni che si stiano sottoponendo a terapie mediche, o che siano reduci da periodi di ospedalizzazione. Ogni anno, grazie a un servizio di assistenza specifica, il camp ospita 1.800(e le loro famiglie), con un totale di 140 patologie diverse. Insieme ad altre quattro compagne di viaggio provenienti da diverse parti d’Italia – Carola, Caterina, Luana e Roberta – dal 29 agosto al 1° settembre Emanuela percorrerà a piedi, nelle Marche, un cammino complessivo di 150 chilometri, dal Monte Conero alla costa, fino agli Appennini.