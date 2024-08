Travel Stress | quando l’ansia supera il desiderio di viaggiare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Siamo quasi a metà Ferragosto, le X che segnano sul calendario gli ultimi giorni di lavoro si susseguono, la pausa è dietro l’angolo. È tempo di spegnere il computer, abbandonare la postazione, iniziare le meritate ferie e, magari, regalarsi una bella vacanza. Un viaggio è quell’idea che ci consola durante l’inverno e nella quale ci crogioliamo tra una riunione e una mail, ma,la bella stagione finalmente arriva, si trasforma in una concreta realtà. Che si tratti di una gita di pochi giorni, di un on the road o di un itinerario pianificato con cura nei mesi precedenti, spostarsi porta sempre con sé un senso di aspettativa e di adrenalinico entusiasmo per i luoghi da visitare, le esperienze da fare e, soprattutto, la possibilità di staccare, almeno per un po’, dalla routine quotidiana. Non tutti, però, attendono il momento della partenza con un’energia positiva, anzi.