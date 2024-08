Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata | storia vera finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 10 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 10 Agosto 2024 1:19 pm by Redazione64 – Ilè un film diretto da Christoffer Boe del 2018. La pellicola rappresenta l’ultima di una serie, preceduta da Carl Mørck – 87 minuti per non morire, The Absent One – Battuta di caccia e A Conspiracy of Faith. I quattro film sono tratti dai romanzi di Jussi Adler-Olsen. La trama inizia in un appartamento di Copenaghen, in Danimarca, dove vengono trovati tre cadaveri mummificati seduti a un tavolo. Due agenti del Dipartimento Q devono indagare sulle vittime e su ciò che gli è accaduto.