LIVE – Semifinali femminili | pentathlon moderno Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di sabato 10 agosto 2024) Latestualedelledidelledi. Dopo il ranking round di scherma, ci si gioca l’accesso in finale: passano le prime nove in ogni semifinale. Sia Alice Sotero che Elena Micheli sono inserite nella prima delle due gare, quindi sapremo già in mattinata se avremo quantomeno una nostra rappresentate nell’atto conclusivo, con la speranza ovviamente che siano due. L’appuntamento è per le ore 09.30 di sabato 10 agosto con la prima semifinale e per le ore 13.30 con la seconda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelledidei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.