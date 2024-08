LIVE Ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | errore per le ucraine ai nastri e palle fra poco le Farfalle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Tocca all’Uzbekistan con ATALYANTS Evelina; IBRAGIMOVA Shakhzoda; ISKHOKZODA Mumtozabonu; MAMEDOVA Amaliya; SADYKOVA Irodakhon sulle musiche Arena, Doira, Skaji mne imya. Uzbeke che erano ultime dopo la prima serie. 15.21 L’Ucraina scende in terza posizione: 15.9 di difficoltà, 7.7 di artistico e 5.55 di esecuzione, totale di appena 29.15.che chiudono a 65.70, lontane dall’Azerbaigian di 0.75. 15.18 L’Ucraina sbaglia con ben due perdite in questo esercizio: potrebbe costare un bel po’ di punti. 15.15 Ora tocca all’Ucraina, seconda dopo la prima rotazione: BAIEVA Diana; MELNYK Alina; PEREMETA Valeriia; SHYRYKINA Kira; VYSOCHANSKA Mariia si presentano con i brani Eye of the Tiger/Gonna make you sweat/ Rock This Party. 15.11 Punteggio di 31.600 per l’Azerbaigian che quindi balza in testa scavalcando la Francia: 17.