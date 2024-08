Borseggiatori in azione al mercato settimanale; almeno due le pensionate pontine derubate Centinaia di euro il bottino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono al momento due le persone, entrambe, ad essere state borseggiate questa mattina durante lo svolgimento dela Sezze, che si svolge di sabato nel parcheggio della zona Anfiteatro, in via Piagge Marine. Due, infatti, i portafogli riconsegnati da persone che restano al momento anonime, al comando della Polizia Locale di Sezze, e che gli agenti hanno provveduto a restituire alle proprietarie. In uno dei casi la persona derubata, una 73enne, ha poi scoperto che nel corso delle mattinata il ladro è riuscito in qualche modo ad hackerare la carta di credito contenuta nel portafogli tanto da riuscire, attraverso acquisti e ritiro di soldi presso un Postamat, ad intascarsi una cifra superiore ai mille, senza considerare le poche decine diin contanti presenti nel portafogli stesso.