Arte e natura si fanno notare con il Filo blu

(Di sabato 10 agosto 2024) Avanti tutta con la promozione del turismo a Cassano d’Adda, al via il progetto “blu“ per la valorizzazione e la fruizione del territorio con nuovi strumenti digitali. "È un progetto – spiega l’assessore alla Cultura Antonio Capece (nella foto) – che sicuramente permetterà di creare una rete anche con tutti gli altri Comuni del Parco Adda Nord che hanno deciso di prendere pall’iniziativa. Tutto questo ci permette quindi di promuovere ulteriormente la nostra città in un’ottica più ampia e condivisa con il territorio circostante dell’Adda Msana". Padre del progetto il Parco Adda Nord, un disegno mirato a iniziative di marketing territoriale realizzate in collaborazione con l’associazione culturale Art Maiora. A pagare però saranno gli enti che aderiscono, la quota da versare per il Comune di Cassano d’Adda sarà di 1.220 euro. Tanti gli obiettivi prefissati.