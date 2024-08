Vetrine vuote e luci spente | chiude il negozio di Chiara Ferragni a Milano È la fine di un’era?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vuoto,, porte chiuse. No, non è la momentanea chiusura estiva che ci si concede ad agosto. Piuttosto, ladi. Ildell’omonimo brand dii battenti. Che la causa sia stata il “pandoro-gate” esploso a dicembre è cosa abbastanza nota. Anche perché è principalmente da gennaio che l’iconico store situato a pochi metri dalla storica piazza Gae Aulenti si è svuotato, lentamente. I primi a mancare, ovviamente, sono stati i clienti, che hanno prima perso interesse, poi perso affetto nei confronti dell’imprenditrice. Inevitabile, considerando lo scossone mediatico che si è generato alladello scorso anno. Eppure,è in vacanza in Grecia. E tra un post e l’altro, salta all’occhio la totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte sua. Certo, resta lo store a Roma, nella centralissima via Condotti.