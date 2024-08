Ue ' insufficienti misure di Roma contro la peste suina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ledell'Italia perllare lasono. E' il monito degli esperti dell'Eu Veterinary Emergency Team della Commissione Ue che, in un report elaborato dopo una missione in Lombardia ed Emilia-gna, evidenziano che "la strategia dillo" della malattia "nel Nord Italia dev'essere migliorata". Serve un piano "comune" e "coordinato" per l'intera area, oltre a un "urgente piano B esteso per illlo e l'eradicazione della malattia", scrivono gli esperti, aggiungendo che "l'epidemia sembra avanzare più velocemente delle" e "c'è da temere che si diffonda verso Est e Sud verso la Toscana".