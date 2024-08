Spotify rende 10 000 euro all’anno a 1 200 artisti italiani Sul podio Lazza e Mr Rain

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lo streaming domina il mercato col 65% Una volta erano le copie vendute di un album, a decretare successo e ricchezza per gli. Ma da alcuni anni non è più così. Eppure, mai come in questo periodo, i cantanti riescono a portare a casa cifre importanti, grazie alle royalty derivanti dagli streaming. A certificarlo sono i dati rilasciati da, che nella prima edizione del report Loud & Clear ha riportato, per il periodo 2017-2023, una redistribuzione di 126 milioni didi royalty, in aumento del 400% rispetto al precedente periodo di riferimento. Oltre la metà degli incassi arrivano da ascolti dall'estero. Glipiù amati sono Bocelli, Baby Gang e i Maneskin. Secondo i dati Fimi, lo streaming ormai la fa da padrona, col 65% del mercato complessivo, in un contesto lusinghiero, che ha visto infatti una crescita del settore discografico del 18.