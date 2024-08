Parigi 2024 beach volley femminile | oro per Ana Patricia Duda canadesi ko al tie-break

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Anaconquistano la medaglia d’oro nel torneo didelle Olimpiadi di. Una finale molto combattuta, come ogni finale che si rispetti, contro leMelissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. Dopo un primo set vinto dalle verdeoro ai vantaggi in un finale al cardiopalma, le nordamericane hanno pareggiato i conti con una seconda frazione di gioco dominata. Nel tie-però AnaSilva Ramos ed Eduarda Santos Lisboa ritrovano il proprio gioco e costringono subito ad inseguire le avversarie, che provano ad aggrapparsi alla partita ma alla fine si arrendono. Le brasiliane, vicecampionesse del mondo in carica ed oro iridato a Roma 2022, si aggiudicano dunque la vittoria per 2-1 (26-24, 12-21, 15-10) e si mettono al collo la medaglia del metallo più pregiato. Argento dunque per Melissa/Brandie.