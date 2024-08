LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Malan nono al termine della prova ad ostacoli della semifinale B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Parata e risposta di Choong, il britannico guadagna due punti preziosi nella sua risalita. 17.40 Tocca Bustos, il cileno affronterà Choong. 17.39 Il primo assalto vedrà in pedana il cubano Rojas e il cileno Bustos. Ogni successo vale due punti in classifica. 17.37 Adesso qualche minuto di pausa e poi andrà in scena il bonus round di scherma. Ogni atleta scenderà in pedana e, chi vincerà, rimarrà in gara e sfiderà colui che lo precedeva in classifica aldel ranking round. 17.35 Dopo laaddi equitazione,è rientrato nei primi nove. L’azzurro occupa la nona piazza a pari merito con l’ungherese Szep. 17.33 Disastro per il leader del ranking roundscherma Tovkai. Tre rifiuti per l’ucraino e eliminazione dal gioco per la qualificazione. 17.31 286 punti per il coreano Jun.