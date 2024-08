L’affondo dei Dem | Centro sportivo? Il Comune ha agito con troppa semplicità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) "L’autorità di bacino distrettuale ha comunicato aldi Pisa di ritenere non sufficienti gli studi e le valutazioni trasmesse per un riesame della pericolosità idraulica in merito alla costruzione deldi Gagno". E’ quanto viene riportato da Matteo Trapani e Marco Biondi, consiglieri del Partito Democratico di Pisa, dopo aver incontrato i tecnici del genio civile. "I tecnici - rivelano i consiglieri dem - ci hanno spiegato che la zona dove dovrebbe sorgere ilrisulta, secondo l’attuale piano gestione rischio alluvioni, Pgra, in classe P3 ovvero il rischio maggiore - dichiarano Trapani e Biondi -. Chi aveva sostenuto che il permesso sarebbe stato rilasciato velocemente e senza problemi non conosceva la classificazione e lo stato normativo o in alternativa pensava di poter modificare tutto con".