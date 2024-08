La svolta di Kiev che invade la Russia il gas e la centrale russa | a cosa punta Zelensky I dubbi sulle armi italiane inviate per difesa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) C’è un’importanteelettrica a gas nella regione di Kursk, dove da quattro giorni avanza l’esercito ucraino. In quella stessa regione passa un gasdotto cruciale per la rete. Un obiettivo appetibile per gli ucraini, che dopo due anni e mezzo di conflitto potrebberore ad avere la loro «Zaportizhzhia», come ipotizza sul Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi. Da marzo 2022 le truppe russe occupano la grandenucleare ucraina. Da allora quel luogo tanto simbolico quanto logisticamente cruciale alimenta i timori internazionali di possibili incidenti catastrofici, mentre si combatte intorno alla. La possibile minaccia alla conduttura ha già portato all’aumento del 5% sul prezzo del mercato di Amsterdam, che ha toccato il nuovo picco dell’anno.