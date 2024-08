Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tegucigalpa, 09 ago – (Xinhua) – * Guardando alla, gli Stati Uniti hanno un’innegabile responsabilita’ per la lunga poverta’ di Paesi come l’Honduras. * “Laantimperialista del nostro popolo e’ storica e si e’ unita anche ai movimenti sindacali”, ha riferito a Xinhua l’ex presidente Manuel Zelaya, anche consigliere presidenziale. * La cooperazione con la Cina non solo contribuisce allo sviluppo economico dell’Honduras, ma riflette anche la sua indipendenza e autonomia nel nuovo ordine internazionale”, ha dichiarato Allan Fajardo, accademicoNational Autonomous University of Honduras. (XINHUA) – TEGUCIGALPA, 9 AGO – Nella citta’ di La Lima, nell’Honduras, c’e’ una struttura di accoglienza per gli immigrati rimpatriati. Quasi ogni giorno, questo luogo riceve oltre un centinaio di honduregni deportati dagli Stati Uniti.