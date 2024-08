Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 agosto 2024)live dellatraoggi, venerdì 9 agosto A più di dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sfiorano i 39.700 mentre i feriti superano i 91.700. Soltanto ieri i raid aerei delle forze armate israeliane (Idf) hanno causato più di 50 vittime, mentre i militari di Tel Aviv hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione civile dei sobborghi orientali di Khan Younis, nel sud della Striscia, doveprepara una nuova offensiva. Mentre tutti ancora attendono la risposta dell’Iran e dei suoi alleati Hezbollah in Libano e Houthi in Yemen agli attacchi aerei che hanno ucciso il principale consigliere militare del gruppo armato sciita libanese e il capo politico di, il fronte più caldo resta quello di Beirut.