Canoa velocità definiti i finalisti di altre quattro specialità alle Olimpiadi | c’è Carlo Tacchini nel C1 1000

(Di venerdì 9 agosto 2024) Va in archivio la sessione mattutina della quarta giornata di gare delladi Parigi 2024, che ha visto andare in scena le semifinali delledi cui sono previste le finali nel primissimo pomeriggio.centra l’ultimo atto nella canadese monoposto e potrà giocarsi una medaglia dopo la piazza d’onore ottenuta ieri con l’imbarcazione biposto. Nel C1maschile centra la Finale A, che dopo l’argento nel C2 500 maschile con Gabriele Casadei, aggiunge un altro ultimo atto olimpico al suo palmares, al quale giunge grazie al quarto posto nella prima semifinale in 3:45.42, sesto crono assoluto. Ritocca la miglior prestazione olimpica il ceco Martin Fuksa, che vince la seconda serie in 3:44.69. Tra l’azzurro ed il ceco ci sono appena 73 centesimi, la Finale A sarà apertissima.