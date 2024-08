Borsa | Milano prosegue sulla parità scivola Generali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ladi(-0,04%) rallenta e si attesta poco sotto la. A Piazza Affari(-2,3%), dopo i conti del primo semestre. Lo spread tra Btp e Bund scende a 140 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,65%. Seduta debole per i Unipol (-0,5%), dopo i risultati del primo semestre e la conferma degli obiettivi. Seduta negativa per le utility con Erg e Enel (-0,4%), A2a e Hera (-0,1%). In flessione anche Pirelli e Amplifon (-0,3%). Tengono le banche con Mps (-0,1%), Intesa (+0,1%), Banco Bpm (+0,2%), Bper (+0,3%), Popolare Sondrio (+0,8%). Sale l'energia dove Eni guadagna lo 0,3%, Tenaris (+0,4%) e Saipem (+0,6%). Nel listino principale brillano Stm (+1,3%) e Mediolanum (+1%). Bene anche Nexi e Leonardo (+0,9%).