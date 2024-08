Atletica Rai Benjamin domina la finale olimpica dei 400 ostacoli Warholm battuto bronzo a Dos Santos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ultimaodierna dell’allo Stade de France ha regalato un grande spettacolo, seppur non al livello (irraggiungibile) di tre anni fa in Giappone. Raisi è preso la sua rivincita su Karsten, vincendo la medaglia d’oro nei 400ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e confermando la superiorità evidenziata nel corso della stagione. Il formidabile statunitense ha eguagliato proprio nelladella rassegna a cinque cerchi la sua miglior prestazione mondiale dell’anno, respingendo l’assalto del suo rivale nel rettilineo conclusivo e stampando un favoloso 46.46. Primo titolo olimpico individuale della carriera per, dopo l’argento di Tokyo 2021 nel 400 hs più veloce di sempre.