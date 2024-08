Non c’è pace alla Ferrari | mazzata tremenda

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non c’èper la: lae la scuderia ha deciso di lasciare perdere nonostante la volontà dell’ex Red Bull Niente da fare. Il colpo dellanon riesce. Nonostante la volontà dell’ex Red Bull era quella di approdareRossa nelle prossime stagioni. Ma il matrimonio non si farà. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itParliamo di Adrian Newey, che secondo le informazioni che sono state riportate a AutoSprint, ha accettato l’offerta della Aston Martin. Un’offerta abbastanza clamorosa, sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello delle decisioni da prendere. Infatti si parla di un contratto di quattro anni a 100milioni di euro e di poteri molto ampi che verrebbero garantiti. Anche sulle assunzioni degli ingegneri da portare con sé in questa sua nuova avventura.