LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziato l’Eptathlon c’è Sveva Gerevini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.17 Questa la start list della terza batteria dei 100 metri ostacoli: 2 SUI KAELIN Annik 12.97 12.97 11 3 USA BROOKS Taliyah 12.61 13.14 16 4 BEL VIDTS Noor 13.16 13.16 5 5 COL ARAUJO Martha 12.91 12.91 20 6 FRA LAZRAQ-KHLASS Auriana 13.35 13.35 13 7 USA HALL Anna 12.75 13.34 1 8 USA HAWKINS Chari 12.95 12.95 109 ITA13.35 13.35 17 10.14 Vittoria per Oosterwegel in 13.41 (SB). Quinto tempo per Thiam che ha stoppato il cronometro in 13.56 limitando i danni in questa prova. 10.14 Iniziata la seconda batteria! 10.13 Le atlete si posizionano sui blocchi 10.11 Questa la start list della seconda batteria dei 100 metri ostacoli: 2 AUS NEWTON-SMITH Camryn 13.43 13.43 21 3 NED OOSTERWEGEL Emma 13.36 13.58 6 4 HUN NEMES Rita 13.60 13.60 19 5 FIN VANNINEN Saga 13.34 13.37 12 6 GER SCHAEFER Carolin 13.07 13.